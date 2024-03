Twee grote zorgverzekeraars bestraft door NZa

Dat bericht de NZa vandaag. Volgens de Volkskrant gaat het om CZ en Menzis.

Treeknormen

De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar in vier regio’s met wachttijden boven de Treeknormen voor de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. Uit het onderzoek blijkt dat er verbetermogelijkheden zijn voor alle zorgverzekeraars bij de uitvoering van hun zorgplicht. Bij twee zorgverzekeraars zijn de tekortkomingen zo groot dat zij een formele maatregel hebben gekregen. Deze zorgverzekeraars krijgen zes maanden de tijd om dit te verbeteren. Wanneer zij dit onvoldoende oppakken, kan de NZa de maatregel publiceren.

Verbeterpunten

CZ en Menzis scoorden onvoldoende op enkele onderdelen. Maar ook de andere twee grote zorgverzekeraars moeten de invulling van hun zorgplicht verbeteren. Het slechtst scoren zij op het in beeld krijgen van de knelpunten in het aanbod, de acties die zij daarop nemen en het evalueren en bijstellen van deze acties. De NZa verwacht van alle vier de zorgverzekeraars dat zij de verbeterpunten opvolgen. Uit vervolgonderzoek moet blijken of er meer stappen nodig zijn.

Niet proactef

Voor dit onderzoek is in kaart gebracht of zorgverzekeraars proactief te werk gaan als het gaat om het nakomen van hun zorgplicht. De NZa keek naar wat zorgverzekeraars doen om in beeld te krijgen wat de regionale zorgbehoefte en het zorgaanbod is en de eventuele knelpunten die zij daar zien. Ook is de proactieve houding van zorgverzekeraars onderzocht als het gaat om het voldoende vervullen van hun regierol in de regio en het terugdringen van wachtlijsten en wachttijden. De NZa heeft de vier zorgverzekeraars, net als brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, een brief gestuurd met de onderzoeksresultaten.

Sturende rol

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die nodig is. Van zorgverzekeraars verwacht de NZa dat zij de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio goed in de gaten houden en hierop sturen. Dat gebeurt dus nog steeds niet genoeg.