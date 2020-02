Twee van de drie kinderen van de met het coronavirus besmette vrouw in Diemen hebben milde klachten. De partner en de kinderen zijn onderzocht. Vrijdagavond laat of zaterdagochtend worden de resultaten van de onderzochte monsters bekendgemaakt. Dat is meegedeeld tijdens een persconferentie in het stadhuis in Amsterdam. Volgens burgemeester Femke Halsema is er geen reden voor onrust of zorgen en worden in Amsterdam en Diemen geen extra maatregelen genomen.

Ook de vrouw heeft milde klachten. Ze zit in Diemen omdat haar huis in Amsterdam wordt verbouwd. De vrouw werkt in het ziekenhuis UMC in Amsterdam-Zuidoost. De kans dat ze daar mensen heeft besmet, is klein.

Kinderdagverblijf gesloten

De vrouw heeft deze week ook een kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost en een basisschool in de wijk IJburg bezocht. De ouders is gevraagd om de gezondheid van hun kinderen in de gaten te houden. Het kinderdagverblijf heeft per direct de deuren gesloten. (ANP)