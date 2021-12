Twee nieuwe bestuurders Medisch Spectrum Twente

Interessant voor u

Nieuws Grootste daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sinds mei Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag hard gedaald. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2622 coronapatiënten, 122 minder dan dinsdag. Dat is de grootste daling op één dag sinds 19 mei, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Lees verder

Nieuws Fout in berekening effect abonnementstarief, in 2020 raming al overschreden In eerdere berekeningen over de effecten van het abonnementstarief voor de Wmo is een fout ingeslopen. Hierdoor blijkt dat niet pas in 2021, zoals eerder door minister Hugo de Jonge verwacht, maar al in 2020 de invoering van het abonnementstarief meer kost dan verwacht. Dit schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Nieuws Regeerakkoord: artsen in loondienst, centrale inkoop jeugdzorg Medisch specialisten moeten van het nieuwe kabinet-Rutte over twee jaar in loondienst komen van de ziekenhuizen als de prestatieprikkels niet fors verminderen. De huisarts gaat meer ggz-zorg overnemen en gespecialiseerde jeugdzorg moet centraler worden ingekocht. Lees verder

Blog Opinie Laten we samen werken aan een vitale zorgsector Wat hebben het klimaat en de zorgsector gemeen? Juist! Dat we allemaal al jaren weten dat het anders moet, maar dat het onvoldoende lukt om het ook echt anders te doen. Je zou er bijna moedeloos van worden. Tenzij je focust op wat wél werkt. Lees verder