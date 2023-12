Twee nieuwe bestuurders voor Amsterdam UMC

Koppelman is op dit moment voorzitter raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Eerder werkte zij op beide locaties van Amsterdam UMC, als divisiemanager en later als directeur Financiën. Koppelman deed ook ervaring op bij het Erasmus MC en KPMG.

ROAZ

Roos is op dit moment afdelingshoofd Neurologie in Amsterdam UMC. Hij werkte tientallen jaren als neuroloog op locatie AMC en is zeer actief binnen de pijlers zorg, onderwijs en onderzoek. Hij won hiervoor verschillende prijzen en awards.

Roos is binnen de raad van bestuur de opvolger van Mark Kramer. Net als Kramer vervulde hij in de covid-periode een belangrijke rol in het regionaal overleg acute zorg (ROAZ), waarvan Roos vice-voorzitter is. Roos neemt het decanaat van de faculteit Geneeskunde UvA over van Hans van Goudoever, voorzitter van de raad van bestuur.