Twee nieuwe bestuurders voor GGZ Ecademy

Hermans neemt het voorzittersstokje over van Kees Spitters die in april 2021 afzwaaide. Zij is op dit moment voorzitter van de raad van bestuur van Antes – Parnassia Groep. Hedda Van ‘t Land is bestuurder bij RINO Groep.

De andere leden van het bestuur zijn André van Boekholt (Dimence Groep), Annet Kunz (HVO-Querido), Dorian Kemperman (Parnassia Groep) en Walther Tibosch (Novadic- Kentron).

“Na 10 jaar staan GGZ Ecademy en haar leden voor verschillende uitdagingen”, zegt Arjan Pronk, directeur GGZ Ecademy. “Zoals het delen van kennis over ggz-onderwerpen met alle professionals die bijdragen aan de ggz, ook als ze werken in een andere sector. En het verduurzamen van de samenwerking rondom scholing, blended online onderwijs en alle leertechnologie die daarbij nodig is. Vanuit hun bestuurlijke ervaring en rijke netwerk gaan Nicole en Hedda hier een prachtige bijdrage aan leveren.”