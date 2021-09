Twee nieuwe kankermedicijnen voorlopig beschikbaar voor patiënten

Larotrectinib en entrectinib zijn nieuwe geneesmiddelen (tumor-agnostisch). Deze medicijnen laten tumoren slinken bij mensen met kanker met een bepaalde afwijking in het DNA. Dat staat los van het type kanker. Er is nog onvoldoende kennis over de tumor-agnostische geneesmiddelen om ze definitief toe te laten tot het basispakket. Door de tijdelijke toelating zijn de middelen al wel beschikbaar voor patiënten. Momenteel is er meer onderzoek mogelijk naar de werking.

Basispakket

Dit betekent dat de middelen zijn in te zetten voor verschillende typen kanker, zolang de tumoren deze afwijking in het DNA hebben. Normaal komen dergelijke nieuwe geneesmiddelen dan niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket, maar medisch specialisten noemen larotectinib en entrectinib zeer veelbelovend. Het Zorginstituut adviseert mede om die reden om larotectinib en entrectinib onder voorwaarden tijdelijk toe te laten tot het basispakket.

Solide tumoren

De twee middelen zijn de komende 3,5 jaar beschikbaar voor patiënten met zogeheten solide tumoren met NTRK-genfusie. In deze periode verzamelen zorgverleners zoveel mogelijk data over de behandelingen. Het Zorginstituut beoordeelt na afloop van die 3,5 jaar of larotrectinib en entrectinib in het basispakket kunnen blijven.