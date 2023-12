Twee nieuwe leden bij rvc van Argos Zorggroep

De raad van commissarissen van Argos Zorggroep verwelkomt twee nieuwe leden. Vanaf 21 december voegen Gert van den Burg en Wanda Drost zich bij de rvc van Argos. Van den Burg is vanaf dat moment de nieuwe voorzitter.

Argos Zorggroep neemt, na de maximale termijn afscheid van voorzitter Cees den Ouden en rvc-lid Matthijs van den Heuvel. Naast Van den Burg en Drost bestaat de rvc van Argos Zorggroep uit Astrid Clocquet, Monique Cremers en Martin Buijsen.

Twee nieuwe leden

Van den Burg heeft 35 jaar ervaring in organisatieadvies, coaching, training en interim management. Zijn ervaring als toezichthouder in onder andere de ouderenzorg is een waardevolle toevoeging aan de RvC van Argos Zorggroep, schrijft Argos Zorggroep.

Wanda Drost brengt onder andere kennis op het gebied van accountancy en interne beheersing met zich mee. Daarnaast is zij ook als vrijwilliger actief en lid van de centrale cliëntenraad bij een instelling op het gebied van ouderenzorg.