Twee nieuwe leden rvt Aveleijn

Jetske van Oosten en Gerrit van Munster zijn op 1 oktober benoemd tot lid van de raad van toezicht van Aveleijn, een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of lage sociale redzaamheid ondersteunt. Van Oosten werkt als zelfstandig ondernemer en Van Munster is managing partner en adviseur bij adviesbureau BOLD.

Jetske van Oosten heeft een achtergrond als filosoof en architect en was eerder programmaleider Actieprogramma ruimtelijk ontwerp 2021-2024 verbonden aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Daarnaast is zij kernlid van de Sociaal Creatieve Raad, curator van de Embassy of Health en adviseur bij het Agis Innovatiefonds.

HR-vraagstukken

Gerrit van Munster heeft een achtergrond in sociaal recht en governance en is bekend met de regio. Vanuit zijn huidige en voorgaande functies heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van verandermanagement, leiderschapsontwikkeling en HR-vraagstukken. Gerrit van Munster was eerder lid van de raad van commissarissen bij de Broekhuis Groep en lid van de raad van toezicht van Hogeschool Windesheim.