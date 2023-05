Twee op de drie jongeren bespaart op kosten door uitstel medisch bezoek

Een op de drie Nederlanders heeft afgelopen half jaar een of meerdere medische bezoeken uitgesteld of overgeslagen om daarmee kosten te besparen. Onder jongeren tussen de 18 en 29 jaar was dit zelfs bijna twee op de drie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om (ongepland) bezoek aan huisarts of ziekenhuis. Ook op de aanschaf van medicijnen en voeding wordt door veel Nederlanders bespaard.