Tweede Kamer in debat over uitbraak nieuwe coronavirus

De Tweede Kamer wordt volgende week geïnformeerd over het nieuwe coronavirus. Na een zogenoemde technische briefing gaat de Kamer in debat over de uitbraak. Een meerderheid steunt een voorstel van de PVV daartoe.

Coalitiepartijen CDA en D66 stelden eerder deze week al vragen aan verantwoordelijk minister Bruno Bruins over de maatregelen die Nederland treft om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Partijen willen vooral weten wat er wordt gedaan in de grensgebieden. Vorige week kregen Kamerleden al een update over de uitbraak van het virus door experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Net over de grens

Inmiddels zijn in het Duitse Gangelt, net over de grens bij Sittard, drie nieuwen besmettingsgevallen met het nieuwe coronavirus ontdekt. Een vierde persoon heeft het virus vermoedelijk onder de leden. Dat heeft de regio Heinsberg in de nacht van woensdag op donderdag gemeld op Facebook. De drie waren bij de carnavalsviering in Langbroich-Harzelt waaraan ook de eerder besmette man deelnam die nu in kritieke toestand in het ziekenhuis van Düsseldorf ligt. De regio Heinsberg en de Duitse GGD zijn een grote zoekactie begonnen naar mensen die deelnamen aan de carnavalsbijeenkomst op 15 februari. De mensen die daarbij waren moeten evenals hun partners en kinderen veertien dagen in quarantaine, aldus de regio.

Drastische maatregelen

Verantwoordelijk minister Bruno Bruins sluit drastische maatregelen niet uit in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, zoals het afgrendelen van een dorp of wijk. Voor nu raadt hij burgers aan zich goed te informeren. De minister hoopt dat in Nederland geen gemeenten op slot moeten, zoals in Noord-Italië. Maar als er een besmettingshaard wordt ontdekt, “kunnen we niets uitsluiten”. Passende maatregelen kunnen natuurlijk in omvang groeien, als de situatie daartoe aanleiding geeft, zegt de bewindsman.

Het komt steeds dichterbij, benadrukt Bruins. “Het is een reëel risico dat we in Nederland ook een coronapatiënt krijgen.” Volgens hem bereiden de instanties zich goed voor op de komst van het virus. “Maar voorbereidingen zijn nooit af. Dat gaat altijd door. Je zoekt steeds naar maatregelen die horen bij de groep mensen die het aangaat. Bij elke situatie zoek je naar de best passende maatregelen. We zullen op alle nieuwe ontwikkelingen moeten inspelen.” (ANP)