Tweede Kamer stemt in met abortuspil via huisarts

De Tweede Kamer stemt ermee in dat de abortuspil ook beschikbaar komt via de huisarts. Een meerderheid steunde een initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken. Momenteel kunnen vrouwen die ongewenst zwanger zijn hun zwangerschap alleen laten afbreken in een abortuskliniek, ook als het gaat om een reeks pillen. D66, VVD, PvdA en GroenLinks dienden een voorstel in om daar verandering in te brengen.