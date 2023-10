Tweede Kamer stemt voor versnelling passende zorg

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd om passende zorg te versnellen. In de motie, opgesteld door CDA-Kamerlid Joba van den Berg, wordt de regering verzocht om passende zorg te bespoedigen via het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zo zou het Zorginstituut passende zorg zo veel mogelijk herkenbaar op moeten nemen in de aanspraken. De Nederlandse Zorgautoriteit zou in betaaltitels informatie moeten verwerken die nodig is om te bepalen of de zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, passende zorg en passende praktijken.

Duurt lang

Van den Berg schrijft dat het leveren van passende zorg lang duurt “hetgeen niet acceptabel is vanwege verspilling van geld, ineffectieve inzet van zorgpersoneel en minder kwaliteit voor patiënten”. Zij ziet ook dat het lastig blijkt om te stoppen met zorg die niet meer voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk of die veel personele inzet vraagt.