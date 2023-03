Tweede Kamer wil maximumaantal tabaksspeciaalzaken per wijk

Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen om het aantal tabaksspeciaalzaken in wijken terug te dringen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) krijgt hiermee de opdracht om het voorstel uit te voeren waar hij eerder kritisch over was. Hij wil namelijk liever met landelijk beleid ervoor zorgen dat op minder plekken tabak wordt verkocht.