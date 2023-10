Tweede Kamer wil meer geld voor de wijkverpleging

Een motie van GroenLinks-PvdA die vraagt om gerichte investeringen in de wijkverpleging, is vlak voor het verkiezingsreces aangenomen. De Tweede Kamer stemde unaniem in.

Jeroen van den Oever zorgbestuurder en lid van de ActiZ kerngroep Zorg Thuis, is blij met dit nieuws: “Wijkverpleging is cruciaal in een tijd waarin alle zorg steeds verder onder druk komt te staan, het is mooi dat ook de Tweede Kamer dit volmondig beseft.”

De Tweede Kamer was onaangenaam verrast door het nieuws dat bijna 1 miljard euro dat is bestemd voor wijkverpleging dit jaar niet wordt opgemaakt. Tijdens een interview in Zorgvisie eind september vertelde Van den Oever hier uitgebreid over. Hij noemt als belangrijke reden hiervoor dat zorgverzekeraars de afgesproken verruiming van de wijkverpleging niet hebben doorgevoerd.

In de motie draagt de Kamer demissionair minister Helder op om ‘de regie te nemen en voor 1 januari 2024 met de betrokken zorgpartijen gerichte afspraken te maken over investeringen in de wijkverpleging.’

Van den Oever stelt namens ActiZ, hier graag mee aan de slag te gaan. “Zorgorganisaties staan te popelen om meer te kunnen doen.” Wijkverpleging is essentieel om mensen langer zelfstandig te laten zijn, voor minder werkdruk bij huisartsen, het voorkomen van ziekenhuisopnames en bij het thuis kunnen herstellen na ziekenhuisopnames. “We maken graag afspraken over de investeringen in wijkverpleging met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.”

Aanvullend heeft de Tweede Kamer de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd toezicht te houden op de naleving van de investeringsafspraken, ‘zodat de onderbesteding in 2024 in ieder geval afneemt’.

