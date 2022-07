Tweede Kamer wil meer ic-bedden

Die sectorplannen moeten er bovendien al medio deze maand liggen, zodat de Kamer er nog iets over kan zeggen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wilde de plannen pas in september naar de Kamer sturen.

Kuipers: uitbreiding ic-capaciteit niet nodig

Kuipers vindt uitbreiding van de huidige ic-capaciteit niet nodig omdat die nu voldoende is, zei hij medio juni in een Kamerdebat. Er waren op dat moment 993 ic-bedden beschikbaar voor patiënten. Daarvan waren er 686 in gebruik, waarin 24 coronapatiënten lagen.

Laagste in Europa

De Kamer wil de basiscapaciteit desondanks opschroeven naar minstens 1150 bedden. De ic-capaciteit in Nederland is de laagste in Europa. Een lage ic-capaciteit is “onwenselijk is bij calamiteiten zoals een pandemie”, stellen Lisa Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) in hun motie. Als het nodig is, kan volgens de minister worden opgeschaald naar 1700 ic-bedden.

Sectorplannen

De Tweede Kamer vindt daarnaast dat minister Kuipers meer regie moet voeren over de plannen die alle sectoren moeten maken. In al die plannen moet staan welke maatregelen elke sector gaat nemen als het aantal coronabesmettingen stijgt. Veel sectoren – zoals scholen, winkels en sport – hebben inmiddels plannen ingeleverd. Het gaat om maatregelen die de sectoren willen nemen bij een geringe stijging tot aan acties bij een grote uitbraak.

Kuipers moet de sectoren meer handvatten geven om sectorplannen te maken, vindt de Kamer. Deze moeten daarna worden beoordeeld op tegengestelde belangen. De positie van mensen met een kwetsbare gezondheid moet nadrukkelijk meegewogen worden. (ANP)