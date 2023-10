Tweede overleg cao umc in teken van vitaliteit

FNV wil dat werken aantrekkelijk wordt gemaakt door afspraken te maken over verbetering van de lonen en over voldoende hersteltijd, zodat werken en vrije tijd in de juiste balans blijft.

Meer hersteltijd

Zo wil de vakbond een minimale afspraak maken over recht op generatiebeleid, zoals is opgenomen in de cao ziekenhuizen. Daarnaast wil de FNV meer hersteltijd bij onregelmatig werken (verlagen van de jaarurennorm) en bij bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten. Ook dienen er volgens de vakbond afspraken te komen over ouderschapsverlof en rouwverlof en wil het de regel 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw inluiden, waarbij het minimum aantal te werken uren achttien uur is.

Het volgende overleg is gepland op 3 november. “We zullen dan verder doorpraten over vitaliteitsbeleid, roosters en werktijden. Ook zullen wij de afspraken rond het loon en alle voorstellen met betrekking tot verbetering van de toeslagen en vergoedingen verkennen”, aldus de FNV.