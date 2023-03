Tweede stakingsdag nog omvangrijker

Bij een eventuele tweede stakingsdag in april doen nog meer ziekenhuizen, ziekenhuisafdelingen en revalidatie-instellingen mee dan bij de eerste staking op 16 maart.

Dat weet de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) op basis van binnengekomen aanmeldingen, zo meldt Medisch Contact. Ook artsen in loondienst die niet onder de ziekenhuis-cao, maar onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) vallen, mogen de volgende keer mee staken.

Voor 16 maart hebben 64 ziekenhuislocaties en revalidatie-instellingen zich aangemeld. Na de sluitingstermijn voor deze eerste stakingsronde hebben zich ‘nog veel afdelingen en instellingen’ gemeld.

Zes weken voorbereiden

Een andere reden waarom de tweede stakingsdag omvangrijker wordt, is doordat actiecomités minimaal zes weken voorbereidingstijd nodig hebben vanwege juridische checks en veiligheidsoverleggen. Een zondagsdienst moet voor patiënten op een veilige manier georganiseerd worden. Dat betekent in de praktijk dat de actiecomités halverwege januari het draaiboek hadden moeten opstarten en dat is niet overal gelukt.

De tweede zondagsdienst volgt mogelijk half april.