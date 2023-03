FNV laat looneis 100 euro per maand los in nieuwe ziekenhuiscao

FNV, FBZ, CNV en NU’91 hebben hun onderlinge verschillen over een nieuwe cao bijgelegd. De FNV trekt een deel van zijn looneis voor de nieuwe ziekenhuiscao in. De bond vraagt alleen nog 10 procent meer salaris, maar laat zijn eerder genoemde eis voor 100 euro extra per maand vallen.

“In een gezamenlijke reactie op de berichtgeving in Zorgvisie laten we weten dat we schouder aan schouder staan”, aldus de bonden: “We hebben een gezamenlijke looneis: we gaan voor 10 procent meer salaris met een bodem. De bonden trekken hierin gezamenlijk op.”

Het gaat om een bodem van 100 euro, aldus de vier bonden. In de praktijk is die bodem onbelangrijk, omdat bij een loonstijging van 10 procent iedereen minimaal 100 euro meer salaris ontvangt.

Oneens over looneis

De bonden reageren op een artikel van Zorgvisie van afgelopen maandag, waaruit blijkt dat FNV en de drie andere bonden het met elkaar oneens waren over de looneis. In het ultimatum aan NVZ vroegen de bonden vorige maand 10 procent meer salaris, met een minimum van 100 euro per maand. Daarna communiceerde FNV dat daar 100 euro per maand bijkomt. Voor NU’91, CNV en FBZ is dit nooit een looneis geweest.

Dat de FNV geen extra looneis meer heeft, scheelt een zorgprofessional 1300 euro per jaar. De nieuwe cao wordt voor ziekenhuiswerkgevers hierdoor minder kostbaar: KPMG berekende vorige maand dat 100 euro per maand de ziekenhuizen in totaal 260 miljoen euro per jaar kost.