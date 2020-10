Tweederde van de zorgorganisaties heeft weinig oog voor data

Voor de Ordina Digital Monitor werden 1700 besluitvormers op het gebied van digitalisering ondervraagd. Van de ondervraagden uit de zorg geeft 33 procent aan dat datagedrevenheid prioriteit heeft. Bijna een kwart (23 procent) laat weten dat er in de organisatie geen visie op een datagedreven toekomst is ontwikkeld.

Data als drijvende kracht

“Dat zijn verontrustend hoge percentages”, zegt Emiel van Bockel, Directeur Data Driven bij Ordina. “Data is de drijvende kracht achter innovatie en bepalend voor het onderscheidend vermogen. Organisaties die data omzetten in waardevolle informatie en dit toepassen in hun gehele bedrijfsvoering presteren beter en blijven relevant.”