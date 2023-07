Twentse gemeenten starten klopjacht naar zorgfraude

Vanaf 2018 hebben de Twentse gemeenten gebruikgemaakt van het barrièremodel bij de inkoop van Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het barrièremodel gaf aan op welke onderdelen toezicht nodig was in de gecontracteerde zorg en gaf handvatten voor handhaving.

Strengere controles

Voor de nieuwe inkoop van zorg in 2025 is het barrièremodel doorontwikkeld tot het nieuwe instrument KIT. Het beoordelingsinstrument is ontwikkeld door de Twentse gemeentes, verenigd in OZJT/Samen14, in samenwerking met Platform Integrale Veiligheidszorg, Sociale Recherche Twente en Handhaving en Toezicht van de Twentse gemeenten.

KIT is een beoordeling van de contracten die worden afgesloten, waarbij de integriteit wordt getoetst, kwaliteitseisen aan de orde komen en een risicoanalyse wordt uitgevoerd, zodat er kwalitatief goede en integere zorgaanbieders overblijven. “Door strenger aan de voorkant te controleren op kwaliteit en integriteit is de kans op het aannemen van onbetrouwbare zorgaanbieders kleiner, waardoor er minder tijd besteed hoeft te worden aan onderzoek”, aldus de veiligheidsregio.