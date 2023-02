Twentse zorgorganisaties werken samen tegen agressie

Het doel van de campagne is bewustwording: dat agressie veel voorkomt en hoe dat kan worden voorkomen. Twee ziekenhuizen, twee huisartsenposten en tien vvt-instellingen doen mee.

Onbestaanbaar

Bestuurder Jan den Boon van Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft vandaag het startsein voor de campagne gegeven. “Ik vind het fantastisch dat we zo eensgezind zijn, maar de aanleiding is natuurlijk diep triest. De campagne is confronterend, met ervaringsverhalen van zorgmedewerkers. De gevolgen van agressie in de zorg zijn enorm: verzuim, soms langdurig, angst en medewerkers die om deze reden de zorg verlaten. We vinden het onbestaanbaar dat mensen die andere mensen willen helpen, hun werk korte of langere tijd niet kunnen doen omdat iemand anders zijn of haar emoties niet onder controle heeft. Met deze campagne laten we zien dat we dit niet accepteren.”

Bussen en social media

Met onder andere een uiting op bussen in de regio en een social media campagne wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht.