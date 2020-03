Regio Twente zet grote stap in digitale gegevensuitwisseling

In Twente is er een belangrijke stap gezet voor digitale uitwisselingen van medicatievoorschriften. Al jarenlang is deze uitwisseling een belangrijk aandachtspunt bij zorgverleners in de regio, dat wordt ondersteund door ZorgNetOost.

Al vele jaren zijn huisartsen en apotheker in de regio Twente met elkaar verbonden. Met de digitale uitwisseling van medicatievoorschriften vanuit de ziekenhuizen ZGT en MST en de openbare apothekers is nu een volgende stap gezet, meldt Stichting Ziekenhuisgroep Twente.

Convenant

Een werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van de ziekenhuizen ZGT en MST, de coöperatie Twentse Apothekers Organisatie en ZorgNetOost, heeft het afgelopen half jaar afspraken gemaakt over het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het Landelijk Schakelpunt van de tweede naar de eerste lijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant verzenden digitaal medicatievoorschrift, op 27 februari 2020 ondertekend door de betrokken partijen.

Route via Landelijk Schakelpunt

De samenwerking houdt concreet in dat medicatievoorschriften van een patiënt via het Landelijk SchakelPunt naar de apotheker of apotheekhoudend huisarts worden verstuurd. In het convenant houden de Twentse zorgverleners rekening met: onnodige labelwisselingen, het monitoren van therapietrouw, het waarborgen van een compleet medicatiedossier bij huisartsen, medische specialisten, apotheekhouders en thuiszorg.

Patiënten hebben baat bij het convenant door de eenduidige leveringsafspraken over het bezorgen, afhalen en leveren bij buren, en van het gemak bijvoorbeeld tijdelijk niet leverbare middelen, bestellingen, voorbereidende therapieën bij ingrepen of de nazorg daarvan.