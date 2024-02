Twijfeltelefoon voortaan ook bereikbaar voor vragen over anticonceptie

Op social media verspreiden influencers desinformatie over anticonceptie. “Ondertussen trekken bevriende huisartsen aan de bel over de toename van ongewenste zwangerschappen in de spreekkamer”, aldus Robin Peeters, internist van het Erasmus MC. Vanaf woensdag is de Twijfeltelefoon daarom ook bereikbaar voor vragen over anticonceptie.