Tzorg gebruikt app voor signalering

Dat vertelt programmamanager Innovatie bij Tzorg, Martine Frentz, aan ActiZ. “Er ontstaat meer inzicht om gericht preventie te bieden en mensen te helpen bij het behouden of zelfs vergroten van zelfredzaamheid. Wellicht kan het tevens een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van zwaardere zorg.”

Stroomlijnen

Signalen werden op verschillende manieren gerapporteerd: via app-berichten, mailtjes, op briefjes of in een telefonische overdracht. Die grote verscheidenheid maakte het moeilijk om signalen gericht op te volgen, of om er grotere lijnen in te herkennen, zegt Frentz. “Door signalering onderdeel te maken van de Jip-app van Tzorg die medewerkers toch al gebruiken voor bijvoorbeeld hun rooster en loonstroken, hebben we het kunnen stroomlijnen. Dat biedt eenduidigere signalering en veel meer inzicht, ook bijvoorbeeld in eerdere signalen over iemands situatie, wat een grote wens was van thuishulpen en zorgcoördinatoren.”

Zorgdata

Signalen komen via de app binnen bij een zorgcoördinator, wat zorgt voor betere opvolging door zorgcoördinatoren en opbouw van data voor meer inzicht op wijkniveau.