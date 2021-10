Uitbraak coronavirus in zorgcentrum in Almere

In woonzorgcentrum De Kiekendief in Almere is bijna een kwart van de 107 bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Ook 24 van de ongeveer 170 medewerkers zijn positief getest, bevestigt een woordvoerster van Zorggroep Almere na eerdere berichtgeving van Omroep Flevoland.

De uitbraak kwam vorige week zondag in beeld, toen een van de bewoners ziek werd. “Daarna is het echt vanuit het niets in een enorme piek de lucht in gegaan”, aldus de woordvoerster. Volgens Zorggroep Almere is grofweg 90 procent van de ouderen in De Kiekendief gevaccineerd tegen het coronavirus. De vaccinatiegraad onder medewerkers is niet bekend.

Intensive care

Vier bewoners zijn tot dusver op de intensive care beland, waarvan er drie niet waren ingeënt. Een van hen is inmiddels weer ontslagen uit het ziekenhuis. Meerdere bewoners zijn de afgelopen week overleden, maar het is volgens Zorggroep Almere niet vast te stellen of dat door Covid-19 komt. “Het zijn vaak mensen die al ziek zijn, en daar komt corona dan nog bij.”

Besmette bewoners

Het zorgcentrum heeft de publieke ruimtes in het gebouw gesloten. De besmette bewoners zitten in isolatie en bezoek moet beschermende kleding aan als zij een positief geteste bewoner op de kamer willen bezoeken. “We doen een beroep op familie om niet met te veel mensen te komen”, aldus de woordvoerster.

Andere locaties

Zorggroep Almere heeft negen vestigingen in de regio met in totaal zo’n zeshonderd bewoners. Op de andere locaties zijn er geen uitbraken van het coronavirus. “Dit is voor ons echt heel lang geleden”, zegt de woordvoerster. “We hebben een hele rustige zomer gehad.” (ANP)