Uitkomst onderzoek commerciële huisartsenpraktijken half jaar uitgesteld

Minister Kuipers wil dit afwachten voor hij besluit eventueel iets te doen, zo schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. Intussen heeft de NZa op 23 mei een nieuwe overname van een huisartsenpraktijk in Den Haag door Co-Med goedgekeurd.

Toezicht

De IGJ en de NZa kijken op dit moment gezamenlijk naar de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en hun effect op de kwaliteit en de toegankelijkheid. In de huisartsenzorg zijn de afgelopen jaren commerciële ketens als Co-Med toegetreden tot de markt. De toezichthouders hebben aan Kuipers laten weten dat ze meer tijd nodig hebben voor hun onderzoek.

Commerciële huisartsenketens

De commerciële partijen vormen ketens van huisartsenpraktijken door praktijken op te kopen of ze verbinden praktijken door digitale diensten aan te bieden. Huisartsen komen dan in loondienst of werken als zzp-er voor zo’n bedrijf. Het is op dit moment niet bekend hoeveel ketens van huisartsenpraktijken er precies zijn en in welke mate het aantal commerciële huisartspraktijken verder groeit. Onderzoekers van het Nivel schatten in dat het er tussen de 45 en 230 zijn.

Klachten

Het aantal klachten over huisartsenzorg bij de Inspectie is de afgelopen twee jaar toegenomen, vooral over de bereikbaarheid. De inspectie wijt dit aan de opkomst van de commerciële huisartsenketens. In de Tweede Kamer maakt men zich ongerust over de groei van de commerciële huisartsenpraktijken. Het Nivel adviseert nader onderzoek, maar Kuipers vindt nog een onderzoek niet nodig omdat de NZa en IGJ hier al mee bezig zijn. Alleen gaat dat nog even duren.