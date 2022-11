Uitstroom zorgmedewerkers in verpleeghuizen stijgt

De uitstroom van zorgmedewerkers in verpleeghuizen is de afgelopen jaren gestegen naar bijna 20 procent in 2021. Dat is bijna net zo hoog als de instroom. De gemiddelde organisatieomvang in de ouderenzorg is met 6,1 procent gegroeid qua aantallen fte’s ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit onderzoek van de Dageraad in opdracht van ActiZ.

In totaal kwamen er in 2021 16.500 medewerkers bij in de verpleeghuiszorg. De groei is wat lager dan het jaar ervoor. Aan deze groei ligt een vrij hoge in- en uitstroom van medewerkers ten grondslag. Beide bedragen circa 20 procent.

Instroom daalt, uitstroom groeit

Verontrustend is dat de uitstroom de afgelopen jaren een groeiende lijn laat zien, terwijl de instroom juist daalt. De instroom van medewerkers is gedaald ten opzichte van de jaren 2018, 2019 en 2020, terwijl de uitstroom van medewerkers is toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. De instroom van nieuwe medewerkers bedroeg 25,8 procent in 2019, 21,6 procent in 2020 en 20,4 procent in 2021. De uitsroom was 18,1 procent in 2019, 18,1 procent in 2020 en 19,6 procent in 2021.

De uitstroom en instroom groeien dus naar elkaar toe. De hoogte van de in- en uitstroom heeft in 2021 ten opzichte van de afgelopen jaren nog nooit zo dicht bij elkaar gelegen. De instroom ligt nog maar 0,77 procent boven de uitstroom. In de afgelopen jaren was dat verschil 5 procent in 2018, 7,6 procent in 2019 en 3,4 procent in 2020.

Ziekteverzuim verpleeghuizen

Het ziekteverzuim is in de coronajaren fors gestegen. In 2019 was het verzuim 7,1 procent, in 2020 8,5 procent en in 2021 9 procent. De meldingsfrequentie is met ongeveer 1 gelijk gebleven. Zorgmedewerkers waren in 2021 dus langer ziek, niet zozeer vaker dan in 2020, 2019 en 2018. Het ziekteverzuim is bij veel werkgebieden van de regionale werkgeversorganisaties licht toegenomen in 2021.

