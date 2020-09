Uitval dreigt onder ic-verpleegkundigen bij tweede piek

Het Nijmeegse Radboudumc en het Erasmus MC uit Rotterdam hebben na de eerste coronapiek onderzocht hoe het met de ic-verpleegkundigen gaat. Aan het onderzoek deden ook de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de beroepsvereniging voor ic-verpleegkundigen V&VN-IC mee.

Het onder hoge druk werken tijdens de eerste piek heeft voor driemaal zoveel stress gezorgd, blijkt uit het onderzoek. Bijna 30 procent van de verpleegkundigen heeft last van angst, 20 procent meldt symptomen van depressie en ruim 20 procent kampt met symptomen van posttraumatische stress (ptss). Veel verpleegkundigen waren erg bang om zelf besmet te raken of hun naasten te besmetten.

Het is volgens onderzoeksleider en verplegingswetenschapper Mark van den Boogaard van het Radboudumc belangrijk dat ic-verpleegkundigen voldoende collega’s hebben, steun krijgen van de leiding en genoeg vakantie kunnen nemen. Bijna 90 procent van de ic-verpleegkundigen werkte tijdens de eerste piek vooral op de Covid-units. Een kwart maakte overuren of draaide diensten van 12 uur. “Als we een tweede piek krijgen, zal de capaciteit in ziekenhuizen mogelijk juist afnemen door ziekte en uitval van de verpleegkundigen. En zonder verpleegkundigen is uitbreiding van ic-bedden onmogelijk”, waarschuwt hij.

Aan het onderzoek deden vooral mensen uit de ‘brandhaardgebieden’ Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland mee. Het merendeel is vrouw, gediplomeerd ic-verpleegkundige en ongeveer 45 jaar. Dat is een goede afspiegeling van de Nederlandse ic-verpleegkundigen, aldus de onderzoekers. (ANP)