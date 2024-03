UMC Utrecht-bestuurder lid rvt werkgeversorganisatie Utrechtzorg

Remco van Lunteren is sinds 1 februari 2024 lid van de raad van toezicht van Utrechtzorg, de werkgeversorganisatie van Utrechts zorg en welzijn. Van Lunteren is momenteel bestuurder van het UMC Utrecht.

“Als bestuurder van het UMC Utrecht heeft Remco in zijn hoofdfunctie naast patiëntenzorg ook dagelijks te maken met opleiden, wetenschappelijk onderzoek en valorisatie in de zorg”, laat Utrechtzorg weten. “Ook buiten de zorg is hij al jarenlang actief betrokken bij ontwikkelingen in de Utrechtse regio. Daarmee is hij een welkome toevoeging aan het team van Utrechtzorg.”