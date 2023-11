UMC Utrecht en St. Antonius willen groeien naar één hartcentrum

Specialisten uit beide ziekenhuizen gaan samen hart-longzorg bieden, met focus op aortachirurgie, minimaal invasieve chirurgie, transcatheter technieken, longchirurgie en -transplantaties en harttransplantaties.

Capaciteit benutten

Hartlongchirurg Hans Smeenk van het St. Antonius: “Door protocollen te harmoniseren en vervolgens echt samen te opereren, leren we elkaars werkwijze beter kennen. Specifieke interventies zullen waar nodig worden geconcentreerd. Zo kunnen we patiënten die wachten op een bepaalde behandeling ook eerder naar elkaar doorverwijzen en benutten we elkaars kennis en capaciteit zo goed mogelijk.”

Sterke positie

De raden van bestuur ondersteunen de wens van de hartlongchirurgen om op korte termijn als één team samen te werken. Het toekomstbeeld is om te werken als een gezamenlijk hartcentrum dat ook bovenregionaal ‘een sterke positie’ inneemt. De komende jaren willen de besturen gebruiken om dit verder uit te werken wat betreft portfolio, speerpunten, positionering, aansturing en verdeling over locaties.

Cardioloog Pim van der Harst van het UMC Utrecht wil ook nauw blijven optrekken met de andere ziekenhuizen in de regio. Ook neemt hij het initiatief om te verkennen hoe cardiologische zorg beter is te organiseren in een regionetwerk met ketenpartners, waaronder huisartsen, vvt en gemeenten.

De samenwerking op het gebied van hartfalen moet de kwaliteit verhogen en wachttijden verlagen.