UMC Utrecht meet corona-drukte met wifi-netwerk

Dat meldt het UMC Utrecht via haar website. De maatregelen worden toegepast nu de ziekenhuiszorg grotendeels weer doorgaat en het logischerwijs weer drukker wordt in het complex. Het UMC Utrecht voert nu een wifi-proef uit op plekken waar het sneller druk of te druk wordt, zoals de poliklinieken en de hoofdingang. Voor die plekken worden – in samenwerking met de poli’s – ook protocollen uitgewerkt voor hoe te handelen bij heel veel mensen.

Apparaten

De mobiele apparaten van patiënten, bezoekers en medewerkers zenden wifi-signalen uit. Het gaat hierbij alleen om het signaal dat de apparaten afgeven. Het UMC Utrecht kan deze gegevens niet herleiden; alleen het aantal unieke apparaten met actieve wifi-signalen worden geteld. Het is dus niet bekend van wie de apparaten zijn en wie er in het ziekenhuis aanwezig zijn.

Patiëntstromen

Uiteraard doet het UMC Utrecht meer om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is in het ziekenhuis om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. “Als het voor onze patiënten nodig is dat we ze zien, dan kunnen ze altijd terecht in ons ziekenhuis. Veel andere polibezoeken zijn vervangen door een teleconsult, videoconsult of e-consult”, zegt Remco van Lunteren, divisiemanager en lid van het team integrale capaciteit. “Ook wordt gekeken of we spreekuren beter kunnen spreiden over de week. Daarnaast scheiden we patiëntstromen zoveel mogelijk en hebben we een aangepaste begeleiders- en bezoekersregeling. Het meten van de drukte is een extra methode om eraan bij te dragen dat we zo veilig mogelijke zorg kunnen leveren.”