UMC Utrecht ontwikkelt trackingsysteem om ziekenhuisapparatuur te vinden

UMC Utrecht heeft de licentie van het systeem, genaamd UFOUND, verkocht aan het bedrijf VDK. VDK wil het systeem aan andere ziekenhuizen verkopen.

De ontwikkeling van UFOND in UMC Utrecht is door de Europese Unie gesubsidieerd via het onderzoeksproject Horizon en TechConnect Home.

Onderhoud

UFOUND is een systeem dat medische apparatuur, zoals infuuspompen, bedden en rolstoelen kan lokaliseren in het ziekenhuis. Op de apparaten zitten kleine trackers, waarmee zorgprofessionals op elk moment kunnen zien waar bijvoorbeeld een infuuspaal is. Het systeem geeft ook aan wanneer er onderhoud nodig is.