UMC Utrecht: Physician Assistant cruciaal voor zorg

De physician assistant (PA) is niet meer weg te denken van de afdeling neonatologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht. Deze zorgprofessionals zijn cruciaal voor de continuïteit en kwaliteit van zorg.

Dat zeggen Maurice Roks, PA neonatologie, en Manon Benders, hoogleraar en afdelingshoofd neonatologie, in een interview met de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Met de komst van PA’s vond een geslaagde taakherschikking op de afdeling.

Negen PA’s

De afdeling neonatologie van het WKZ werkt al vijftien jaar met PA’s en inmiddels telt de afdeling negen gediplomeerde PA’s, plus een PA in opleiding. Benders: “Dankzij de PA’s kunnen we de kwaliteit van onze hooggespecialiseerde zorg 24/7 garanderen en hebben we het aantal superviserende neonatologen op de afdeling terug kunnen brengen van vijf naar vier.”

De inzet van van PA’s is een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek, vindt Benders. “Voor de neonatologen levert de taakherschikking meer ruimte op voor de complexere zorg en voor bijvoorbeeld innovatie binnen het vakgebied. Ook de achterwacht is minder hectisch dankzij de inzet van PA’s.”

Zelfstandig

Anders dan bijvoorbeeld neonatologieverpleegkundigen zijn PA’s volledig werkzaam binnen het medische domein. Ze verrichten zelfstandig medische handelingen zoals intuberen, reanimeren, het maken van echo’s en het aanbrengen van een centrale lijn of infuus, legt Roks uit. De PA’s neonatologie vallen onder de medische staf en nemen deel aan de overleggen van de staf en afdeling.