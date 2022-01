UMC Utrecht test medicijn tegen reukverlies door corona

In Utrecht loopt een onderzoek naar een mogelijk medicijn tegen reukverlies als gevolg van een coronabesmetting. Twee eerste kleine studies lieten een gunstig effect van prednisolon zien, maar er is een oproep voor een grotere studie. KNO-arts Digna Kamalski leidt het onderzoek bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Na de uitbraak van de pandemie bleek dat veel patiënten last van reukverlies hebben. Ongeveer twee van de drie mensen met een corona-infectie, krijgt te maken met reukverlies. Bij het merendeel van deze mensen keert de reuk binnen een aantal weken terug, maar een deel heeft een aanhoudend reukverlies.

Reukverlies

Onderzoekers kwamen erachter dat het reukverlies te maken heeft met een ontstekingsproces, maar tot nu toe was er geen medicijn tegen. Dit soort ontstekingen is mogelijk te remmen met prednisolon, een sterke ontstekingsremmer. Of prednisolon ook bij reukverlies na een coronabesmetting werkt, wil Kamalski met dit onderzoek uitzoeken.

Covid-19

In totaal kunnen 116 patiënten die de afgelopen 12 weken de diagnose covid-19 hebben gekregen na een officiële positieve PCR of antigeen test en minstens 4 weken lijden aan reukverlies meedoen aan dit onderzoek.

Ontstekingsremmer

Patiënten die last hebben van reukverlies, krijgen prednisolon toegediend. Na drie maanden meten Kamalski en haar team het effect. “Momenteel zijn ongeveer 25 patiënten ermee gestart, maar we hebben er nog wel een aantal nodig”, zegt de KNO-arts tegen NOS Radio. Uiteindelijk moeten er 116 patiënten deelnemen om conclusies over de werkzaamheid te kunnen trekken.