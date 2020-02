UMC Utrecht verkort MRI-scan tot vijf minuten

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben een algoritme ontwikkeld waarmee in vijf minuten een MRI-scan kan worden gemaakt. Nu duurt het nog zo’n 25 minuten om zo’n scan te maken.

De nieuwe techniek, die de naam MR-STAT draagt, is in feite een meer geavanceerde versie van het algoritme dat MRI-scanners gebruiken. Ten opzichte van de huidige software kan MR-STAT veel flexibeler data verwerken, meldt UMC Utrecht in een persbericht.

Eén scan volstaat

Het nieuwe algoritme heeft genoeg aan één scan om meerdere beelden te maken. Die worden achteraf met behulp van rekenmodellen gereconstrueerd, op basis van de reeds verzamelde data. Nu is het nog zo dat voor meerdere beelden ook meerdere scans moeten worden gemaakt, die allemaal hun eigen instellingen vereisen.

Vijf minuten

De nieuwe methode verkort de tijd voor een scan tot ongeveer vijf minuten. Dat bespaart veel tijd en is prettiger voor de patiënten, die soms lang in een ongemakkelijke houding in het apparaat moeten liggen.

Meer informatie

Volgens onderzoekers Alessandro Sbrizzi en Nico van den Berg, die MR-STAT ontwikkelden, leidt de kwaliteit van de beelden er niet onder. De nieuwe technologie om te scannen levert juist meer informatie op. Radiologen krijgen niet alleen beeld, maar ook cijfers in handen. Parameters die het MRI-signaal duiden geven objectieve informatie over het onderzochte weefsel.

Algemeen beschikbaar

De ontwikkelaars zijn momenteel bezig hun vinding te optimaliseren. Ze krijgen daarvoor een beurs van 1 miljoen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Philips. Ze verwachten dat de techniek in de toekomst beschikbaar komt voor alle medische centra in Nederland. Om er gebruik van te maken hoeven ze geen nieuwe scanners aan te schaffen: de technologie werkt met bestaande MRI-scanners.