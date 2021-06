UMC Utrecht zwaait militairen uit

Het werk voor de 160 militairen van de marine, landmacht en luchtmacht die maandenlang op de speciale Covid-afdelingen van het UMC Utrecht werkten, zit erop. Donderdag is hun laatste werkdag in het academische ziekenhuis. Sinds vorig jaar oktober werkten de groene artsen en verpleegkundigen samen met hun witte collega’s in het academische ziekenhuis. Andere militairen hielpen onder meer met ondersteunende taken zoals het klaarzetten en opruimen van medische apparatuur. Zo konden de verpleegkundigen en artsen zich helemaal richten op de zorg voor de patiënten.

De unieke civiel-militaire samenwerking stopt sneller dan verwacht. Dat komt door de flinke daling van het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen. Het academische ziekenhuis kon daarom de nood-ic in het calamiteitenhospitaal en een tweede verpleegafdeling voor Covid-19-patiënten al sluiten. De inzet van militairen in het UMCU wordt officieel per 1 juli beëindigd.

“Het ministerie van Defensie ondersteunt het UMC Utrecht sinds het begin van de pandemie met de inzet van geneeskundige specialisten en ondersteunend personeel. Tijdens de tweede golf zijn militairen centraal ingezet in Utrecht om de impact van de inzet te vergroten. Covid-19-patiënten voor wie geen plek was in ziekenhuizen in de eigen regio, werden opgevangen in het UMC Utrecht”, laat een woordvoerster van het ziekenhuis weten. Utrecht was logisch om de centrale ligging in Nederland.

Ook op andere plekken in het land hielp Defensie bij de bestrijding van het virus. Zo werd ze onder meer ingezet bij de GGD Amsterdam en GGD Nederland in Utrecht, bij het Landelijke Coördinatieteam Diagnostische Keten in Utrecht en bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in Zeist. (ANP)