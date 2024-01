UMCG bewaart levers langer voor transplantatie

Het UMCG onderzoekt sinds november 2020 of het veilig is om donorlevers langer te bewaren in een perfusiemachine, waarmee donororganen goed blijven dankzij een behandeling met zuurstofrijke vloeistof. Als er een donorlever beschikbaar kwam, werd in sommige gevallen direct geopereerd en in andere gevallen werd de lever tot de volgende dag in de machine bewaard. Het onderzoek liet zien dat er voor de ontvangers van de donorlevers geen verschil was tussen direct of later opereren. De lever werd soms tot wel twintig uur bewaard, aldus het ziekenhuis. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Minder nachtdiensten, fitter personeel

Er zijn veel voordelen dat levers langer kunnen worden bewaard, vertelt Vincent de Meijer, hoogleraar chirurgie en hoofd van het levertransplantatie-programma in het UMCG. “Midden in de nacht opereren is hierdoor niet meer nodig. Groot voordeel hiervan is dat er tijdens de nachtdienst minder teams nodig zijn. Verder hoeven we bij complicaties of onverwachte gebeurtenissen tijdens de operaties geen extra collega’s meer op te roepen. Dit omdat ze overdag al in het ziekenhuis zijn. Het leidt bovendien tot fittere operatieteams en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van alle direct betrokkenen.” De onderzoekers zagen dat de transplantaties overdag gemiddeld bijna twee uur korter duurden dan die in de nacht.

UMCG en levertransplantatie

Normaal gesproken zijn donorlevers buiten het lichaam maximaal zes tot tien uur te bewaren. Het UMCG zegt wereldwijd het eerste ziekenhuis te zijn dat de perfusiemachine gebruikt om de lever gekoeld te bewaren en de levertransplantaties standaard overdag in te plannen. Ook kan de methode helpen als de patiënt ook een hart- of longtransplantatie nodig heeft. In die gevallen kan de lever veilig bewaard worden en vindt de levertransplantatie daarna zonder tijdsdruk plaats. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties wordt een transplantatie direct uitgevoerd, vertelt De Meijer (ANP).