UMCG boekt positief resultaat van 10 miljoen euro

Met meer onderzoekers en onderzoeksgelden, meer artsen in opleiding en meer poliklinische bezoeken dan in 2021 is het afgelopen jaar in meerdere opzichten een jaar van groei en vooruitgang geworden, aldus het Groningse umc in een toelichting.

“Door snel stijgende energieprijzen en hoge inflatie dreigde voor het UMCG net als voor veel andere organisaties een financieel tekort over 2022. Dankzij de inzet van ontzettend veel betrokken medewerkers is dit omgebogen naar een positief resultaat.”

De inkomsten voor onderzoek zijn in 2022 met 14 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2021, tot bijna 89 miljoen euro. Naast zorg en onderwijs en opleiden is onderzoek de derde kerntaak van het UMCG. Over de hele breedte zijn er meer subsidies binnengehaald voor onderzoeksprojecten. Ook het aantal onderzoekers in het UMCG steeg hierdoor flink, van 542 naar 691.

Minder verspilling

Om efficiënter en duurzamer te werken zijn in het UMCG veel initiatieven bedacht, zoals: slimmer omgaan met voorraden, inzetten op minder verspilling, meer energiebesparing en het efficiënter inzetten van personeel. Verduurzaming was in 2022 een belangrijk speerpunt. Zo groeide het aantal Green Teams – groepen medewerkers die samen hun afdeling willen verduurzamen – van 21 naar 34. De initiatieven hebben uiteindelijk ook geleid tot een kleinere CO2-footprint én flinke kostenbesparingen.