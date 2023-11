UMCG eerste Europese ziekenhuis met AI voor patiëntenvragen

Het UMCG zet artificial intelligence (AI) in om zorgverleners te helpen bij het beantwoorden van schriftelijke vragen van patiënten. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Europa dat de chatbot daadwerkelijk inzet in het schriftelijk contact met patiënten. Het ETZ neemt de toepassing eveneens in gebruik.

Het gaat om het large language model achter het bekende ChatGPT. Deze AI-toepassing in het elektronisch patiëntendossier (EPD) leest de vraag van de patiënt en geeft een antwoordsuggestie. De zorgverlener krijgt het door AI gemaakte conceptantwoord, controleert het en past het waar nodig nog aan. De verwachting is dat het de administratieve druk op artsen, verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners flink kan verlagen. Andere ziekenhuizen die het epd van Epic gebruiken, volgen waarschijnlijk snel.

Proefperiode

In de afgelopen maanden draaiden het UMCG en het ETZ in Tilburg – dat de toepassing ook in gebruik neemt – een proef met deze AI-toepassing. Tijdens de proefperiode controleerden zorgverleners de door AI opgestelde antwoorden nauwkeurig. Tom van der Laan, KNO-arts en Chief Medical Information Officer (CMIO) in het UMCG: “Het is prachtig om te zien waar kunstmatige intelligentie toe in staat is. Maar de zorg blijft mensenwerk: er is altijd een arts of verpleegkundige die het antwoord checkt voordat we het verzenden. Kunstmatige intelligentie kan het werk ondersteunen en makkelijker maken, maar zorgprofessionals zijn voorlopig onvervangbaar in de zorg.”

Veel tijd

Wekelijks stellen patiënten ruim 1200 schriftelijke vragen aan hun UMCG-zorgverlener. Die vragen gaan bijvoorbeeld over medicatiegebruik, pijnbestrijding en weer mogen sporten/werken/reizen na een operatie. Het beantwoorden van al die vragen kost artsen en andere zorgverleners veel tijd. Tijd die ze vaak niet hebben. “Het is heel simpel”, aldus Van der Laan, “als zorgverleners minder tijd hoeven te besteden aan dit soort administratieve taken, is er meer tijd voor de patiënt.”

Geen zelflerend systeem

De AI-toepassing is ontwikkeld door EPD-leverancier Epic. In de proefperiode is de wijze waarop het systeem de vragen van patiënten beantwoord, verfijnd. Het is volgens het UMCG geen zelflerend systeem, de chatbot leert niet van de patiëntgegevens. “De chatbot is geïntegreerd in het EPD, dus de patiëntengegevens blijven veilig binnen het systeem. Ook de leverancier kan er niet bij”, aldus het UMCG.

Meer empathisch

In Amerika wordt deze toepassing al in verschillende ziekenhuizen gebruikt. “De ervaringen daar zijn zeer positief. Je kunt denken dat zo’n systeem het contact met de zorgverlener onpersoonlijker maakt, maar niets is minder waar. Omdat de zorgverleners de vragen nu tussen de bedrijven door beantwoorden, doen ze dat vaak wat kortaf. Kunstmatige intelligentie blijkt niet alleen informatievere en uitgebreidere antwoorden te geven, maar AI doet dat ook meer empathisch. We verwachten dat we in Nederland dezelfde positieve ervaringen zullen hebben.”

