UMCG gaat kinderen met genderdysforie hormoonbehandeling bieden

Kinderen die het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zitten, kunnen vanaf april terecht in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG voor hormoonbehandeling. Dat meldt het Groningse ziekenhuis dinsdag.

Het UMCG verwacht zo’n vijftig kinderen met genderdysforie per jaar te kunnen behandelen met puberteitsremmers of cross-sekse hormonen. De puberteitsremmers zorgen ervoor dat het lichaam zich niet verder ontwikkelt naar het vrouwelijke of mannelijke geslacht. Dit geeft de kinderen volgens het UMCG de tijd om te verkennen welke genderbehandeling gewenst is. De kinderen kunnen ook cross-sekse hormonen krijgen, oftewel hormonen van het gewenste geslacht.

Wachtlijsten

Kinderen konden al langer terecht voor hormoonbehandeling bij de UMC’ s van Amsterdam en Nijmegen. De wachtlijsten zijn overal lang en dat zal volgens het Groningse ziekenhuis zo blijven. “Toch is het goed dat nu ook in Noord-Nederland een centrum is waar kinderen en jongeren met genderdysforie terechtkunnen voor een hormonale behandeling. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen om in de eigen regio hun behandeling te krijgen”, aldus het UMCG. (ANP)