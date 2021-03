UMCG: geef patiënten voor operatie vaccin tegen corona

Dit concluderen Schelto Kruijff en Jean Paul de Vries, respectievelijk oncologisch chirurg en vaatchirurg/afdelingshoofd chirurgie in het UMCG, na bestudering van data van 140.000 chirurgische patiënten. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad British Journal of Surgery.

Tussen de 0,6 procent en 1,6 procent van de patiënten ontwikkelt een corona-infectie na een planbare operatie. Coronapatiënten hebben een vier tot acht keer zo hoog risico op overlijden in de 30 dagen na de operatie. Patiënten van 70 jaar en ouder die een kankeroperatie ondergaan, hebben normaal een sterftecijfer van 2,8 procent – bij een corona-infectie loopt dat op tot 18,6 procent.

Complicaties voorkomen

De onderzoekers schatten in dat als preoperatief vaccineren overal ter wereld wordt doorgevoerd, dit ongeveer 58.000 COVID-19-gerelateerde sterfgevallen in één jaar zou kunnen voorkomen. Dit kan met name belangrijk zijn voor lage- en middeninkomenlanden zoals in Afrika en Zuid-Amerika. Vaccinatie voor een operatie zal waarschijnlijk ook het aantal postoperatieve complicaties verminderen. Dat drukt de kosten voor ic-behandelingen en de gezondheidszorg, stelt het onderzoek.