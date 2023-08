UMCG: geen verband tussen depressie en kanker

De Groningse wetenschappers keken naar de gegevens van meer dan 300.000 volwassenen uit Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Canada. De onderzoekers volgden de patiënten gedurende een langere periode, tot maximaal 26 jaar aan toe. Daaruit kwam naar voren dat depressie en angst geen verband houden met een hoger risico op de meeste soorten kanker, bijvoorbeeld borstkanker, prostaatkanker of dikkedarmkanker.

Opluchting

Bij longkanker is er misschien wel een iets hoger risico, maar dit effect valt in het niet bij het gevaar van bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik of overgewicht. “Onze resultaten kunnen als een opluchting komen voor veel patiënten met kanker die denken dat hun diagnose wordt toegeschreven aan eerdere angst of depressie”, zegt Lonneke van Tuijl van het UMCG. Er is echter verder onderzoek nodig om precies te begrijpen of depressie, angst, gezondheidsgedrag en longkanker met elkaar samenhangen.”

De aanleiding voor het onderzoek was de theorie dat depressie en angst het risico op kanker kunnen verhogen. Sommige eerdere onderzoeken leken een verband te hebben aangetoond tussen depressie, angst en kanker, terwijl andere onderzoeken geen of een verwaarloosbaar verband hebben gevonden. Nu is dus gebleken dat er geen verband is tussen depressie, angst en kanker, als rekening gehouden wordt met risicofactoren zoals roken, alcoholgebruik en de body mass index en kanker-specifieke risicofactoren. De conclusies staan in het wetenschapsblad Cancer.