UMCG krijgt 9 ton subsidie voor psychische zorg jongvolwassenen

Het UMCG krijgt meer dan 9 ton subsidie uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) om de psychische gezondheid van inwoners te verbeteren. Er wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak met gemeenten, scholen en zorgorganisaties om psychische problemen bij jongvolwassenen eerder te signaleren en vroeger in te grijpen. Dat moet het aantal psychische klachten in de provincie Groningen met 10 procent verminderen.

Dat meldt UMCG op 8 juni. De druk op de ggz en jeugdzorg is in Groningen hoog en veel problemen ontstaan voor het 25e levensjaar. Met de subsidie gaat het academisch ziekenhuis een netwerk opzetten met zorg- en welzijnsaanbieders, scholen, sportverenigingen, werkgevers, gemeenten, provincies, de GGD, centra voor jeugd en gezin en andere partners, waarbij partijen van elkaar kunnen leren om psychische problemen te voorkomen. Dat moet leiden tot meer samenhang in projecten op het gebied van psychische gezondheid. Het netwerk wordt het fundament voor een tienjarig programma.

Interventies

Daarnaast wordt de subsidie gebruikt om twee nieuwe interventies te starten. Het eerste is een programma voor jongeren dat hun weerbaarheid versterkt, beginnende angst- en stemmingsklachten verlaagt en daarmee suïcide onder jongeren voorkomt. Dat richt zich op laagdrempelige hulp op het voortgezet onderwijs en mbo. De tweede interventie is bedoeld voor kinderen van ouders met psychische problemen. Die moeten thuis vaak voor hun ouders zoren, waardoor hun sociaal-emotionele ontwikkeling in de knel komt. In het nieuwe programma wordt hun omgeving geactiveerd om samen met de sociale wijkteams, deze kinderen te ontlasten van zorgtaken thuis.