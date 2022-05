UMCG mag toetreden tot de gemeenschappelijke onderneming GenomeScan

De andere aandeelhouders zijn het Academisch Ziekenhuis Leiden, Erasmus MC Zorg Holding B.V. en Genomic Investments B.V. De ACM heeft de voorgenomen concentratie onderzocht. Een vergunning is niet nodig, concludeert de marktwaakhond. Volgens de ACM blijft voldoende concurrentie over nadat de nieuwe onderneming is gevormd.