UMCG ontwikkelt behandeling voor slachtoffers misstanden turnsport

Het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG ontwikkelt een behandeling op maat, speciaal voor slachtoffers van misstanden in de turnsport. Dat gebeurt op verzoek van NOC*NSF nadat de Tweede Kamer daarover een motie aannam in juni van dit jaar.

Dat meldt het UMCG op haar website. De motie was naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ over grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport. Daarin staat dat tweederde van de actieve en oud-sporters te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Hoe hoger het niveau, hoe vaker het voorkwam. Er kwam naar voren dat de slachtoffers onvoldoende passende hulp en professionele expertise ervaren binnen de huidige ggz. Ze krijgen allerlei labels opgeplakt, zoals persoonlijkheidsproblematiek, depressies, PTSS en eetstoornissen. Deze labels worden los van elkaar behandeld, waardoor ze geen adequate hulp krijgen. De turners en turnsters hebben behoefte aan overkoepelende zorg die de verschillende behandelingen integreert.

Behandeling

Als antwoord hierop ontwikkelt het UMCG een geïntegreerde diagnostiek en behandeling op maat specifiek gericht op de groep (oud)-sporters uit de gym- en turnsport. In de diagnostiek en behandeling zal er expliciet aandacht zijn voor het onderliggende trauma in de juiste context, de sport- en kindertijd. Ervaringsdeskundigheid op het gebied van de (top)sport en grensoverschrijdend gedrag wordt hierbij ingezet. Er worden behandelgroepen voor (oud)-sporters opgericht, gecombineerd met individuele behandelingen. De focus ligt op lichaamsgerichte therapie in combinatie met psychotherapeutische behandeling. Speerpunten van de behandeling zijn herstel van het contact met lichaam en emoties, in samenhang met zelfbeeld en identiteitsontwikkeling.

Aanbod

De groepsbehandeling starten dit najaar. Het aanbod is beschikbaar voor sporters en oud-sporters van alle disciplines van de KNGU waar er sprake is van langdurige klachten ten gevolge van psychisch, fysiek of seksueel misbruik. Vervolgens wordt er een programmabeschrijving opgeleverd. Die wordt beschikbaar voor andere instellingen met de juiste expertise, om de geïntegreerde behandeling voor vergelijkbare doelgroepen te implementeren.