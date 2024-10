UMCG ontwikkelt mini-ambulance voor reanimatieteam

Voor de nieuwbouw hadden de intensive careafdeling en de afdeling anesthesiologie een eigen reanimatieteam met eigen uitrukgebied en reanimatiekar. Inmiddels zijn de teams samengevoegd tot één reanimatieteam. “De IC’s zitten nu bij elkaar op één locatie waardoor er geen goede verspreiding meer over het UMCG is. We hebben daarom iets nodig waarmee we snel overal kunnen komen”, vertelt IC-verpleegkundige Anna Völke.

Zwaailicht

Ze vertelt dat de oplossingen die andere ziekenhuizen gebruiken, niet geschikt zijn voor het UMCG. Daarom heeft het umc in samenwerking met medewerkers van Bouw & Facilitair zelf een oplossing bedacht.

Na een jaar brainstormen en testen heeft het reanimatieteam nu een mini-ambulance. “We hebben er een zwaailicht opgezet en stopcontacten voor de apparatuur. En hij heeft een handig klaptafeltje”, zegt René Drost van onderhoud, voorzieningen en apparatuur. De defibrillator, medicatie en andere spullen die het reanimatieteam bij de hand moet hebben, liggen op de mini-ambulance in tassen die ambulances ook gebruiken.

Minder verspilling

Momenteel staan er nog verschillende reanimatiekarren in het UMCG die binnenkort niet meer nodig zijn. “Dat scheelt ons werk want we moeten ze elke maand controleren”, aldus IC-verpleegkundige Irene Warmolts uit. “Ook gooien we straks veel minder materiaal weg want in de karren die weinig gebruikt worden, raken spullen over datum. Dus de mini-ambulance is ook duurzamer.”

De komende weken worden de UMCG-medewerkers getraind in het gebruik van de mini-ambulance. Daarna kan die worden ingezet.