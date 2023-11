UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek 

Het UMCG wil hiermee nieuwe samenwerkingen starten met externe onderzoekers en bedrijven.

Volksgezondheid

De microbioomhub is opgericht door onderzoekers van de afdelingen Maag- Darm- en Leverziekten, Medische Microbiologie en Infectiepreventie, en Genetica. Inzicht in de bijdrage van het microbioom aan gezondheid en ziekte leidt tot nieuwe mogelijkheden om patiënten te behandelen en het ontstaan van ziekten te voorkomen. De onderzoekers hopen aanknopingspunten te bieden om de volksgezondheid te verbeteren.

Microbioom

Het microbioom is de samenstelling van bacteriën en virussen in de darmen. De samenstelling van het microbioom is bij iedereen anders en kan veranderen, bijvoorbeeld door medicijnen, maar ook door eetgewoonten. Daarom is het microbioom een interessant aanknopingspunt voor preventie en behandeling van ziekten.