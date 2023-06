UMCG pleit voor behoud zesjarige tandartsopleiding

De aankomende tien jaar stopt van de circa 10.000 tandartsen in Nederland zo’n 41,5 procent. Om het toenemende tandartsentekort tegen te gaan, zouden er volgens het Capaciteitsorgaan jaarlijks 375 tandartsen moeten worden opgeleid. De instroom voor de opleidingen is door een numerus fixus echter beperkt tot 243. Vrijdag maakte RTL Nieuws bekend dat het kabinet overweegt om het aantal tandheelkundestudenten dat jaarlijks afstudeert te vergroten door de opleiding met een jaar te verkorten.

Complexere zorg

Goedkoop is duurkoop, reageert Lohr. Samen met de andere opleidingen en het werkveld pleit hij er voor om geen concessie te doen aan de kwaliteit van de tandartsopleidingen in Nederland. “Door de vergrijzing is het werk van de tandarts veranderd.” De zorg wordt volgens hem complexer en de oudere patiënt heeft vaak verschillende medische problemen waar rekening mee moet worden gehouden. Daarnaast ligt de nadruk steeds meer op preventie en gedragsverandering bij patiënten. “Meer dan ooit moet een tandarts medische kennis hebben, communicatief vaardig zijn en daarbij kunnen afstemmen met andere zorgverleners over patiënten die complexe zorg nodig hebben. Het is al een hele uitdaging om studenten hier in zes jaar tijd op voor te bereiden, laat staan in vijf jaar.”

Volgens de Europese opleidingseisen is een opleiding van vijf jaar toegestaan. In sommige andere landen is de opleiding een jaar korter dan in Nederland. “Maar dat zie je ook terug in de kwaliteit”, zegt Lohr. “Er zijn de laatste jaren steeds meer tandartsen uit andere landen in Nederland. Het zijn goede tandartsen, maar het ontbreekt ze vaak aan de extra vaardigheden die Nederlandse tandartsen hebben.” Hij constateert dat zij vooral gericht zijn op patiënten beter maken en niet op preventie, samenwerking met andere specialisten en een goede wetenschappelijke onderbouwing van de behandelingen. Lohr ziet de noodzaak om meer tandheelkundestudenten op te leiden. “De oplossing is echter niet om de opleidingscapaciteit uit te breiden door de opleiding te verkorten”, besluit Lohr.