UMCG start bouw zonnepark van 9,6 megawattpiek

Het UMC Groningen is de bouw gestart van een zonnepark met een vermogen van 9,6 megawattpiek. Het voorziet in circa 30 procent van de jaarlijkse stroombehoefte van het UMCG.

De Groningse wethouder energietransitie Philip Broeksma en Pieter Fennema, directeur financiën van het UMCG, plaatsten het eerste zonnepaneel van het zonnepark. “In 2035 willen we CO2-neutraal zijn”, aldus wethouder Broeksma in Solar Magazine. “Dat betekent dat alle energie die we verbruiken wordt opgewekt door duurzame bronnen. Zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol. Ik ben dan ook blij dat het UMCG als een van de grootste stroomverbruikers in Groningen onze ambitie omarmt en een bijdrage levert aan deze doelstelling.”

30 procent jaarlijkse stroombehoefte UMCG

De zonneweide wordt gebouwd bij het bedrijventerrein Roodehaan langs de A7. De kabel van 3,5 kilometer lang is dit voorjaar gerealiseerd en verbindt het zonnepark direct met het UMCG-bedrijventerrein aan de Jeverweg. “Dankzij de koppeling met het zonnepark zetten we als UMCG een enorme stap als het gaat om het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen”, aldus Fennema. “Het zonnepark produceert straks 10 gigawattuur per jaar, te vergelijken met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 4.000 huishoudens. Hiermee wordt voorzien in circa 30 procent van de jaarlijkse stroombehoefte van het UMCG.”

Zonnepark najaar 2023 klaar

De verwachting is dat het zonnepark in het najaar van 2023 wordt opgeleverd. De 9,6 megawattpiek aan zonnepanelen belast het publieke stroomnet in Groningen nauwelijks dankzij de rechtstreekse stroomafname van het UMCG. Met deze samenwerking is een passende lokale oplossing gevonden voor de netcongestie en aansluiting van het zonnepark. Het zonnepark wordt mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking van het UMCG, de gemeente Groningen, Sunprojects, Triade en Energiefonds Groningen.