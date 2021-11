UMCG stopt 2 miljoen euro in AI, e-health en big data

Het UMCG investeert de komende drie jaar bijna 2 miljoen euro in de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), data science en e-health in de zorg.

Het geld gaat naar onderzoek, opleiding van medewerkers in het gebruik van e-health en AI, en de verdere ontwikkeling van AI-systemen, toepassingen en apps.

Kwaliteit

Het UMCG wil de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen door diagnose, behandeling en monitoring te verbeteren. AI-systemen kunnen nauwkeurig ziekten herkennen. Apps kunnen achteruitgang van patiënten detecteren en zelfs voorspellen.

Angst

“Als universitair medisch centrum willen we graag voorop blijven lopen bij deze ontwikkelingen en onderzoeken hoe we AI zo effectief mogelijk in kunnen zetten”, zegt Marian Joëls, lid van de raad van bestuur van het UMCG. “Voor betere, betaalbare en duurzamere zorg investeren we de komende jaren in het ondersteunen van onze onderzoekers die gebruikmaken van AI en big data in onderzoeksprojecten of studies. Ook willen we onze zorgprofessionals beter opleiden in dit domein, zodat we de angst voor digitale gezondheidstechnologie verminderen en de betrokkenheid bij de inzet en implementatie vergroten.”

DASH

Het geld – 1,9 miljoen euro – komt uit het UMCG-investeringsfonds. Het komt ten goede van het Data Science Center in Health (DASH), dat het geld verdeelt over onderzoek, opleiding en (ontwikkeling en implementatie van) zorgtoepassingen.

DASH, opgericht in 2019, heeft als doel data science in de gezondheidszorg te bevorderen door innovatieve onderzoeksprojecten te ondersteunen en door experts op het gebied van data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en e-health bij elkaar te brengen. Het huidige team van DASH is uitgebreid met experts op het gebied van AI, big data en e-health. Zij zullen binnen het UMCG aan de slag gaan, maar ook verbinding zoeken en samenwerken met de regio, de rest van Nederland en internationaal.